気象庁によりますと、台風１４号は、１８日午後６時には南大東島の南西約140kmを時速40kmの速さで西北西へ進んでいます。 【画像で見る】「雨、風は向こう16日間どうなる？」那覇～福岡～広島～大阪～名古屋～東京～仙台～札幌 中心の気圧は９９２ヘクトパスカル最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで中心の北東側６００キロ以内と南西側３３０キロ以内