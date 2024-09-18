本日の日経平均株価は、円高一服で自動車株や半導体関連株の一角が買われ、前日比176円高の3万6380円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は21社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を4100円→4700円に引き上げたフジテック [東証Ｐ