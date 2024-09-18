脚のラインは見た目印象を大きく影響するので、程良く引き締まったほっそり脚を手に入れたい方は少なくないでしょう。そこで習慣に採り入れたいのが、下半身痩せの鍵となる「股関節周りの筋肉」と「大臀筋」をほぐす簡単ストレッチです。&#127804;１日最低30分は歩く。10kg減量×太もも３cm減を達成した【下半身ダイエット】のコツ股関節周り＆大臀筋をほぐす簡単ストレッチ（１）椅子やベッドの上に座って、片脚をもう片方の脚の