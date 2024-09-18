【ロンドン時事】１８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１４１円台後半で小動きとなった。正午現在は１４１円５６〜６６銭と、前日午後４時比０９銭の円高・ドル安。