全国500軒以上のフレンチレストランが参加する国内最大級のイベント【ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2024】が今年も9月20日（金）から10月14日（月・祝）まで各店舗で開催。有名シェフや星付きレストランも含め、ランチやディナーのコースメニューが最大でも￥10,000でいただけます。そのうえ今年のテーマは “スペシャリテ”。魅力たっぷりの25日間です。本格フレンチを手軽に楽しむチャンス三國清三氏や下村