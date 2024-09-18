結婚と妊娠を発表した栗原恵（本人のInstagramより）元バレーボール女子日本代表でタレントの栗原恵が、9月18日、自身のInstagramで結婚を発表した。オフショルダーのウエディングドレスを着用し、ふたりで見つめあう写真とともに、《この度、兼ねてよりお付き合いしている方と結婚いたします》と報告。さらに《また、お腹には新しい命を授かることができました。安定期に入りましたので、喜びと共にご報告させていただきます