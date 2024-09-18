第37回小説すばる新人賞（集英社主催）は18日、須藤アンナさん（23）の「グッナイ・ナタリー・クローバー」に決まった。賞金は200万円。贈賞式は11月15日に東京都内で行う。須藤さんは東京都出身、在住の会社員の女性。