＜大相撲九月場所＞◇十一日目◇18日◇東京・両国国技館大相撲九月場所十一日目、砂かぶり席でベテラン漫才師が“ペア”で観戦する様子が中継画面に映り込んだ。まるでワイプのような見事なリアクションを見せ、視聴者も「楽しそう」「拍手してる」と注目した。【映像】ペアで映り込んだ“楽しそうな”大物漫才師前頭筆頭・隆の勝（常盤山）と前頭二枚目・王鵬（大嶽）の一番でのひとコマ。中継画面には、おぼん・こぼんのおぼ