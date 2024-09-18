兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを巡る告発文書問題で、県議会の全会派は定例議会が開会する１９日、斎藤氏に対する不信任決議案を提出する。不信任案は同日午後に採決され、全会一致で可決される見通し。地方自治法によると、不信任の議決を受けた知事は議会解散か失職かの選択を迫られる。過去に知事への不信任案が可決されたことは４例あるが、議会が解散されたケースはなく、斎藤氏の判断が焦点となる。県議会本