自動車大手のスズキが、開発中の電動モペットを公開しました。スズキが公開した電動モペット「e-PO」は、モーターだけの走行だけでなく、ペダルだけの走行も可能で、バッテリーは電動アシスト自転車のものをそのまま使えます。原付一種に分類されながら、折りたたみ式のため持ち運びもしやすく、スズキは、電動にすることでカーボンニュートラルに向けた課題にも対応したい狙いです。発売時期や価格は未定ということです。