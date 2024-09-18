ヒアルロン酸注入治療やボツリヌス治療(ボトックス)など、美容医療の製品・ブランドを展開しているアラガン・エステティックスは、9月18日から23日の6日間、「東京ミッドタウン(六本木) アトリウム」にて、「美容医療を知れる・相談できる体験型ポップアップイベント『MEDICAL BEAUTY PARK(メディカルビューティーパーク)』」を開催します。アラガン「MEDICAL BEAUTY PARK」開催記念 記者発表会9月17日に行われた報道陣向けの発表