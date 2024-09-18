非凡なポップセンスと編曲家としての力量で都内ライブハウスシーンを中心に密かに注目を集めてきた現役大学生編曲家・ku-tenが、およそ1年にわたった準備期間を経て、豪華ゲストボーカル陣を迎えた楽曲リリースプロジェクト”ku-ten chords PROJECT”を始動させる。9/18(水)より5週連続でゲストボーカルを迎えた配信シングルをリリース、そして6週目の10/23(水)には集大成となるEP『ku-ten chords』をリリースする。ゲストボーカル