4ピースロックバンド・Junkie Machineが、最新曲『ナカムラヒカルハヒカラナイ』を9月25日に配信リリースする。ライブでも定番曲となっており、ファンからも音源化が期待されていた楽曲。今作はタイトル通り、フロントマンであるナカムラヒカル自身の心からの叫び、そして愛を渇望しているナカムラヒカルの強い気持ちがJunkie Machineの強烈なサウンドの中で表現されたロックチューンとなっている。また、9月28日には、渋谷ミルキ