Wiennersが、New Single「TOKYO HOLI」(2曲収録)を配信リリース・同時にミュージックビデオを公開した。今作は玉屋2060%ワールド全開のWienners流インドミュージック。玉屋がインド現地で体験した春の収穫祭ホーリー祭にインスパイアされ楽曲に落とし込んだ、トランス＆パーティーチューンとなっている。インド映画のような煌びやかさと、パワフルかつカオスな展開がクセになるミュージックビデオも必見だ。「おどれおんどれ」（M-