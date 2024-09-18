KinKi Kidsの堂本剛と俳優の綾野剛が18日、都内で行われた映画『まる』完成報告イベントに、共演の小林聡美、吉岡里帆、森崎ウィン、荻上直子監督と共に出席。お互いのクランクアップに駆けつけたことや、お互いの呼び方を明かした。【写真】イベントで「まる」ポーズを見せる堂本剛人生が転がり始めた男に襲い掛かる、奇想天外な出来事を描く本作。主演の堂本は、27年ぶりに待望の映画単独主演を果たす。近年では音楽活動が中