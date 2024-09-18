歌手の田中あいみが１８日、東京・千代田区の「ＣＯＴＴＯＮＣＬＵＢ」でコンサートを開催した。普段の装いとは異なり、黒のシースルー姿で登場した田中は「一番薄い生地を使いました。大事な部分しか隠れていない衣装。ドキドキしますよね。私もね」とニヤリ。新曲「ＴＡＴＳＵＹＡ」など全１１曲を披露した。関西出身で、大の阪神ファン。１３日には甲子園球場で初の始球式も行い「これ自慢させて。私が投げてから４連勝