１９８８年に公開されたスタジオジブリのアニメ映画「火垂（ほた）るの墓」（高畑勲監督）が１８日までに、動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」で世界１９０か国以上で配信開始された。第二次世界大戦を題材にした作家・野坂昭如さんの直木賞受賞小説が原作。公開後、日本テレビ系「金曜ロードショー」では終戦の日前後に何度も放送され、戦争の悲劇を伝えてきた。日本国内でも海外の反応に注目が集まり「火垂るの墓」がトレ