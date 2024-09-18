【最新ヒット良品と秘密基地づくり】家族や仲間と出かけるキャンプもいいけれど、自分好みのギアやこだわりを追求するならやはりソロキャンプが楽しい。そこで今回は、アルペンアウトドアーズがオススメするギアとともに今一度その魅力を考えてみよう。＊＊＊「やはり“開放感”や“癒やし”を体験できるのが大きな魅力ですよね。ソロキャンプだからこそ味わえる落ち着きや静寂がキーワードになると思います」そう語るのは