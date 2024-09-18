9月も折り返しを過ぎましたが、まだまだ暑い日が続きます。今年は“お掃除の秋”を過ごしてみませんか?厄介者の“カビ”、実は秋こそ注意が必要です。【写真を見る】大掃除は秋がオススメ“夏バテ”から復活!?秋こそカビの繁殖に注意【Nスタ解説】最低気温20℃以下はいつから?衣替えはいつ頃やるべき?熊崎風斗キャスター:東京の16日間予報を見ていきます。気温ですが、23日（月）あたりになると最高気温は30℃を下回ってくるので