木造復元を目指す名古屋城天守閣のバリアフリー化を巡る市民討論会で市民から差別発言があった問題で、名古屋市の検証委員会は18日、「市長、副市長をはじめとした関係者の人権感覚の希薄さが背景・遠因にある」とする最終報告書を公表した。再発防止策として、実効性のある人権条例の制定などを求めた。【真貝恒平】名古屋城昇降機、最上階までの設置を否定問題が起きたのは、昨年6月3日に開かれた討論会。一部の参加者から車