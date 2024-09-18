「神奈川新聞社賞」（１８日、多摩川）阿波勝哉（５１）＝東京・７９期・Ｂ１＝が初日７Ｒで、多摩川では久しぶりとなるチルト３で挑み、道中戦を制して２着となった。「（多摩川のチルト３は２０１７年１２月３１日ぶり）久しぶりですよね。最近ちょっとやり始めて、今回が一番手応えはいい。エンジンがいいんでしょうね」と前検で伸び型に調整した１４号機に好感触だ。「道中の伸びは良かった。できればスリット後の伸びが