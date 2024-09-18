台風14号は沖縄の大東島地方に接近。18日夜遅くに沖縄本島地方を直撃する恐れがあります。一方、列島各地は台風が運んできた暖かく湿った空気の影響で、猛烈な残暑となりました。福岡・太宰府市では最高気温37.5度を観測。2024年60回目の猛暑日となり、全国の年間最多記録を更に更新しました。東京都心の気温は35.1度まで上がり、明治8年の統計開始以来、最も遅い猛暑日となりました。