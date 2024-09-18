香港エクスプレス航空は、高松〜香港線を11月1日から増便する。現在は週5往復を運航しており、これに火・土曜の運航を追加し、1日1往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は高松発が4時間25分、香港発が3時間20分。香港エクスプレス航空は、2016年に同路線を開設。デイリー運航となるのは初めて。■ダイヤUO642香港（09：25）〜高松（13：45）UO643高松（14：35）〜香港（18：00）