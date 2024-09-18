左から：「温泡 贅沢とろりにごり浴 柑橘」「温泡 贅沢とろりにごり浴 ひのき」アース製薬は、8月20日に「アロマキープ処方」で香りの持続性がアップした「温泡（おんぽう）」シリーズから、おうちのお風呂を隠れ家温泉（同品は温泉の湯を再現したものではない）のような空間に演出する錠剤タイプの炭酸入浴剤「温泡 贅沢とろりにごり浴」を発売した。「温泡」シリーズは、素材そのものの自然な香りにこだわり1箱で4種類の錠剤の香