「CBD taisho」大正製薬は、近年注目されている植物由来の成分“CBD”（カンナビジオール）を配合したサプリメント「CBD taisho」を同社通販サイト「大正製薬ダイレクト」で9月18日から発売する。CBDとは、カンナビノイドの一種で、世界中で注目を集め、様々なシーンで使われている成分。麻薬および向精神薬取締法や大麻取締法で規制されているTHC（Δ8−THC、Δ9−THCのこと）（テトラヒドロカンナビノール）とは異なる。「CBD ta