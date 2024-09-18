左から：「農協 野菜Days 野菜1日分 腸得Life」「農協 野菜Days 鉄分1日分 フルーティベジ」雪印メグミルクは、9月24日から、「農協 野菜Days 野菜1日分 腸得Life」（200ml）を新発売し、「農協 野菜Days 鉄分1日分 フルーティベジ」（200ml）をリニューアル発売する。「農協 野菜Days 野菜1日分 腸得Life」は、1本に1日分の野菜を使用（健康日本21（第三次）では、1日の野菜の摂取目標量を350gとしている）した、野菜汁100％の飲