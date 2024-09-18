「PARM ソルティーアーモンドキャラメル（6本入り）」森永乳業は、口どけの良いコーティングとなめらかなアイスが同時にとろけ合う、大人のための上質なバーアイス「PARM（パルム）」から、「PARM（パルム）ソルティーアーモンドキャラメル（6本入り）」を9月30日に期間限定で発売する。「PARM（パルム）」は、なめらかでコクのあるアイスクリームを口どけのよいチョコでコーティングしたバーアイス。2005年の発売以来、消費者に“