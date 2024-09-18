名古屋城の木造復元事業のバリアフリーをめぐる市民討論会で、障害者への差別発言があった問題で、検証委員会が最終報告をまとめました。 【写真を見る】名古屋城バリアフリー巡る差別発言検証委員会が最終報告 「河村市長や市職員ら 人権意識の希薄さが問題の背景に」 名古屋城の木造復元とバリアフリーに関する去年6月の討論会では、エレベーターの設置を求めた障害者の男性に対し、一部の市