[「JF-U3A(W)」の使用シーンハイアール ジャパン セールスは、限られたスペースにもすっきり置ける、ローデザインの60L前開き式冷凍庫（JF−U6A）、33L前開き式冷凍庫（JF−U3A）を、10月1日から全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売する。昨今、冷凍スペースに対するニーズが高まり続けており、ハイアールでは家庭に既に設置してある冷凍冷蔵庫とは別に、新たな専用冷凍庫「セカンド冷凍庫」を導入する