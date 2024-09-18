スペイン1部FCバルセロナとキットサプライヤーのNikeは17日、2024-25シーズンの新サードユニフォームを発表した。FC Barcelona 2024-25 Nike Thirdバルセロナ 2024-25 Nike サード ユニフォーム2024-25新サードユニフォームは明るめのグリーンを基調色に採用。バルセロナがこれほどまでに明確なグリーンをフィールドプレーヤーのユニフォームに用いるの異例と言える。今作のデザインテーマは、端的に言えば「女子チームの成功と躍