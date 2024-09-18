中秋の名月にあわせて子どもたちが家々を回り、お菓子などをもらう伝統行事が五島市で行われました。 中秋の名月の17日。 学校帰りの子どもたちが地域の家々を訪ね、玄関先で呼びかけます。 （子どもたち） 「いもはまんだかな～」 五島市富江町の伝統行事「いもはまんだかな」。 「イモはまだですか」と言いながら地域を回り、お菓子をもらいます。 「五島版ハロウィーン」とも言われる伝