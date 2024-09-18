兵庫県明石市の前市長・泉房穂氏（61）が18日に自身のYouTubeチャンネルを更新。パワハラやおねだりなど数々の疑惑が取り沙汰されている兵庫県・斎藤元彦知事（46）を厳しく批判した。斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、県議会各会派は、9月議会開会日の19日に補正予算案を審議し、成立後の午後に不信任決議案を採決する方針を固めた。不信任案を提出後に各会派が賛成の立場で討論し、採決は夕方以降となる見通し。可決