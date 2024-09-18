世界遺産の島・宮島で、断水のリスクを軽減しようと海底に新たな送水管が設置されています。その現場と理由を取材しました。■宮脇 靖知 アナウンサー「こちらご覧下さい。あの大きなドラムに巻かれているのが送水管です。これにより宮島に安定的に水を送ります」行われているのは宮島へと水を届ける送水管を海底に埋める作業です。送水管の直径は25センチ長さはおよそ2キロメートルあります。工事は9月16日に宮島側か