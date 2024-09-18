◇パ・リーグ楽天−ロッテ（2024年9月18日楽天モバイル）楽天の藤井聖投手（27）は18日、ロッテ戦（楽天モバイル）で先発。6回1失点、94球を投げ切り、プロ4年目で自身初の2桁勝利に到達した。中5日でマウンドに立った左腕。初回1死から死球を与えると、荻野に右前打を許して、一、二塁のピンチを迎えた。しかし、ソト、ポランコの主軸を連続空振り三振とし、窮地を脱した。2点を先制してもらった直後の4回、先頭のポ