藤井聡太王座将棋の第72期王座戦5番勝負第2局は18日、名古屋市で指され、先手の藤井聡太王座（22）＝竜王・名人・王位・棋王・王将・棋聖との七冠＝が123手で挑戦者の永瀬拓矢九段（32）を下して対戦成績を2勝0敗とし、初防衛にあと1勝と迫った。藤井王座は昨年の5番勝負で永瀬九段を破り、初の全八冠を独占。今年6月に叡王を失い七冠に後退したが、その後の棋聖戦、王位戦では防衛を続けている。王座奪還を目指す永瀬九段は後