自民党総裁選の演説会を終え手を取り合う（左から）小泉元環境相、林官房長官、小林前経済安保相、高市経済安保相、（1人おいて）茂木幹事長、石破元幹事長、河野デジタル相、加藤元官房長官、上川外相＝18日午後、松山市自民党総裁選の9候補は18日、大阪市での演説会に臨み、日本維新の会に押され退潮が続く大阪府連の立て直しなどを訴えた。石破茂元幹事長（67）は「一番厳しいところに一番強い応援を行うのは組織として当然だ