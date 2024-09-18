旧港南工場敷地に建設する新病院のイメージ（横浜市提供）老朽化に伴い移転・再整備を計画している「済生会横浜市南部病院」（同市港南区）について、横浜市は１８日、２０２８年度としていた開院予定時期を見直すと発表した。建築資材高騰や人手不足などで入札に応じる事業者がいないとし、発注方法やスケジュールなど計画の精査を進めている。現時点で、開院時期の見通しは立っていない。同日の市会常任委員会で報告した。