[北京 １８日 ロイター] - １８日の中国株式市場で、半導体関連株が大幅高となった。政府が公表した半導体露光装置の使用に関するリストについて、国内の技術開発の進展を示すと受け止められた。上海張江高科技園区開発と上海海立集団 は１０％高、三河同飛製冷は２０％高と、それぞれ値幅制限いっぱいまで買われた。沈陽藍英工業自動化装備は１０．７％上昇した。中国工業情報化省が９日、主要な国産技術機器の使用を促進する