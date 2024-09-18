ザ・ヒュンダイ・ソウル（現代百貨店）でのPOP UP、fwee Agit 聖水と、韓国でセンセーションを起こしたfwee（フィー）が、9月20日に日本でフラッグショップストアをオープン！さっそくRay♥Influencerのあめちゃんとプレオープンイベントに行ってきました。韓国好きのRay♥Influencerも大感激小学校3年のとき、「美男（イケメン）ですね」を観たときからずっと韓国が好きというRay♥Influencerのあめちゃん。先日も