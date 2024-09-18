コスプレイヤーのりっきゅんが17日（火）、ズーム必至の“体操服×水着”ショットを公開した。【別カット1点】りっきゅんの青空×バニーガールの美脚グラビアXのフォロワー数が50万を超える人気コスプレイヤー・りっきゅん。端正なルックスと抜群のスタイルで魅せるコスプレやグラビアは、公開されるたびにネットで注目を集めている。りっきゅんは17日（火）、「全身。」とXを更新。隅々までズームしたくなる…完璧ボディバランス