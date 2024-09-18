◆第３５回テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月１８日、浦和・ダート１４００メートル、良）３歳以上による重賞は７頭（ＪＲＡ４、南関東３）で争われ、矢野貴之騎手が騎乗した単勝５番人気のスマイルウィ（牡７歳、船橋・張田京厩舎、父エスポワールシチー）が、直線早め先頭からＪＲＡ勢を退けて勝利。前走のスパーキングサマーカップ１０着から巻き返し、昨年２着の雪辱を果たし交流重賞初制覇。交流重賞で２３年さき