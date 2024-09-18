◆大相撲秋場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）西幕下４枚目・安青錦（安治川）が、西幕下３枚目・千代丸（九重）を寄り切り。５勝目を挙げて新十両昇進に前進した。「師匠（安治川親方・元関脇・安美錦）に言われた通り、思い切り当たっていけて良かった」と笑顔で振り返った。２３年秋場所で初土俵を踏み、序ノ口、序二段で連続優勝を果たすなど驚異的なペースで出世街道を走っている。現在の通算成績は３７勝４敗と勝