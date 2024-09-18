日本プロフェッショナル野球組織（ＮＰＢ）と労組・日本プロ野球選手会（会沢翼会長＝広島）の事務折衝が１８日、東京都内で行われ、現行のレギュラーシーズン１４３試合制を５試合増の１４８試合制とする案について協議した。２０２６年以降の実現を目指す。ＮＰＢ側はコロナ下で球団の収益が悪化したとして、以前から各リーグ内の対戦を１試合ずつ増やす案を選手会に提案していた。選手会の森忠仁事務局長は事務折衝後に取