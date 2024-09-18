元バレーボール女子日本代表で、現在はバレーボールの解説やタレントとしても活動している栗原恵が、結婚と第1子妊娠を発表した。【映像】栗原恵と5歳下の夫・Koukiとの2ショット（複数カット）栗原は18日、Instagramを更新し「この度、兼ねてよりお付き合いしている方と結婚いたします。お互いに支え合いながら温かい家庭を築いていけたらと思います。また、お腹には新しい命を授かることができました。安定期に入りましたの