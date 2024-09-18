（遠藤彰良徳島市長）「私は市長として知事に会った。新ホールの取り組み方に合意したが、完全合意ではない。基金について示されてないし、金額も示されてないので、『完全合意』という言葉は使えない」遠藤彰良徳島市長は、9月17日の徳島市議会総務委員会の終了後、報道陣に対して、改めて説明しました。17日の総務委員会では、新ホールの建設地を藍場浜公園西エリアに変更する徳島県の案に、遠藤市長が合意したこと