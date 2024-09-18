サッカー女子WEリーグの高田春奈チェア（理事長）が18日、オンラインで退任会見を開いた。1期2年の任期満了で退くことについて、「（経営面で）インパクトを残せなかったのは、私の不徳のいたすところ」と語った。【写真】1期で退任することになったWEリーグの高田春奈チェア。関係者はクラブ側との対立を指摘するWEリーグは11日に臨時理事会を開き、理事長にJリーグの野々村芳和チェアマン、副理事長に日本サッカー協会（JFA