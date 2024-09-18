茨城県警は、葬儀で留守になった家を狙い空き巣などを繰り返していたとして男3人を逮捕、水戸地検に送検して捜査を終えたと18日発表した。県警によると、3人は2017年以降、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、奈良、大阪の7府県で、空き巣など88件（被害額約1億1600万円相当）の窃盗事件に関与した疑いがあるという。新聞の「おくやみ欄」で葬儀や通夜の日程を確認したり、住所が載った地域の情報誌を使ったりするなどして、空き巣
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. しまむらの出禁対応 日本激変か
- 2. キムタクLIVE チケで異常事態か
- 3. 辻希美の16歳娘 顔出しデビュー
- 4. 真田広之の元妻「より戻しても」
- 5. 「令和の虎」岩井良明氏が死去
- 6. 事故きっかけ 少女の動画発見
- 7. 朝ドラ出演韓女優「日本は天国」
- 8. 総裁選9人が全員沈黙 番組に騒然
- 9. めちゃイケ 人気企画復活に歓喜
- 10. 斎藤知事と絶縁した 親族が激白
- 1. 事故きっかけ 少女の動画発見
- 2. 斎藤知事と絶縁した 親族が激白
- 3. 河村名古屋市長の言動 パワハラ?
- 4. 悠仁さまの東大推薦入学を断念か
- 5. 手術後に胸舐めた? 医師無罪主張
- 6. 脳を盗み売りさばく…驚愕の事件
- 7. タワマンで男性が刺され死亡 交際中の…
- 8. 電車緊急停止 130人閉じ込め被害
- 9. 進次郎氏に「一夜漬けの学生」
- 10. 女性の白骨遺体発見 32歳男逮捕
- 1. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 2. 女子高生に性的暴行か 町議逮捕
- 3. 都心35度超 150年で最遅の猛暑日
- 4. 高市早苗氏の総裁選禁止行為に岸田首相…
- 5. 杉村太蔵が選挙出馬を企み裏工作
- 6. ふるさと納税、右肩上がりは終わり? …
- 7. 鉢呂吉雄大臣辞任について
- 8. 都知事選 現役女子大生たちの声
- 9. 橋下氏が政府の「隠蔽体質」に喝
- 10. 「戦争」という言葉アレルギー - 自由…
- 1. 朝ドラ出演韓女優「日本は天国」
- 2. 韓国に留学 監禁され妊娠の衝撃
- 3. 「ハンバーガー世界一」米国敗北
- 4. 日本人刺される 中国外務省声明
- 5. かくれんぼ中に子4人窒息死 海外
- 6. 2024年世界最高の国 日本は何位?
- 7. 病院から誘拐…男児売られる 印
- 8. 日本人学校の男児 母の前で襲撃
- 9. ジヒョが来日 グラマー体型露わ
- 10. 妻を72人に性的暴行させる 仏
- 1. しまむらの出禁対応 日本激変か
- 2. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 3. 進次郎氏推す施策「絶対やめて」
- 4. スマホ注文に疑問…サイゼ最強説
- 5. 従業員15%削減 GoPro凋落した訳
- 6. アマゾンがテレワーク廃止の衝撃
- 7. 年収1500万円超 最も多い年代は?
- 8. 合宿免許の魅力 経験者が明かす
- 9. 退職理由「一身上の都合」はNGか
- 10. 豊作のマツタケ いくらで買える?
- 1. 「iPhone16 Pro Max」買った理由
- 2. Panasonicの脱毛器などが43%OFF
- 3. 「Temu」顧客情報8700万件流出?
- 4. 「3COINS」に男性向け新ブランド
- 5. 本日誕生した新Xperiaを徹底検証
- 6. 大河原克行のNewsInsight 第325回 日本…
- 7. [石野純也の「スマホとお金」]「iPhone…
- 8. アップル純正に負けてない。BeatsのiPh…
- 9. iOS 18がきた！「iPhoneの印象を変えら…
- 10. Android・iPhone間で高画質画像を送っ…
- 1. バレー元日本代表 栗原恵が結婚
- 2. 中国「Jリーグ大したことない」
- 3. 辞任の立浪監督「期待外れ」の声
- 4. 中日・立浪和義監督 辞任を表明
- 5. SBにまた暗雲 アクシデント発生
- 6. 藤井聡太7冠 室温設定に吹き出す
- 7. 中日・立浪和義監督 辞任を表明
- 8. ナオト 大谷は「TVとは違う」
- 9. 本田の楽しみ「大谷の落ち目」
- 10. 大谷を投手復帰させられない事情
- 1. キムタクLIVE チケで異常事態か
- 2. 真田広之の元妻「より戻しても」
- 3. 辻希美の16歳娘 顔出しデビュー
- 4. 「令和の虎」岩井良明氏が死去
- 5. めちゃイケ 人気企画復活に歓喜
- 6. 総裁選9人が全員沈黙 番組に騒然
- 7. 今田耕司の冠番組 ゲストに批判
- 8. 16歳妊娠ドラマ「お相手」に衝撃
- 9. 目黒蓮 SNSでメッセもさらに波紋
- 10. 浅野ゆう子のキャラ変に「失望」
- 1. 「背中かゆい」病院で思わぬ診断
- 2. 不倫し父と思えぬ言い訳 妻あ然
- 3. パパラピーズ・タナカガ「お父さんが3…
- 4. W不倫の末略奪婚 幸せになれず
- 5. コスパ最強だと思うスーパー1位
- 6. 即売れ セリアの人気コラボ商品
- 7. 帰宅した夫 くしゃみで救急搬送
- 8. 「白透け」しない 意外なカラー
- 9. 夫の不倫報道4度 三田寛子の胸中
- 10. 食事中に娘が撮影 驚きの理由