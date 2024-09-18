◆ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大関友久が緊急降板した。5回終了後の整備の後、一度マウンドへ。投球練習で1球投じた後、自らホームに歩きながらベンチに合図を送り、治療のためベンチに下がり、そのまま尾形崇斗にマウンドを譲った。大関は5回まで75球を投じ、3安打1失点に抑えていた。