福岡県警城南署は18日、福岡市城南区の女性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス投資詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、7月15日から9月17日までの間、SNSで知り合った人物とメッセージのやりとりを通じて親しくなった。その後、同じ人物から金の為替取引を勧められて「投資金を増やせば利益が大きくなる」などと言われた。犯人から指定された口座に現金を振込み、だまし取られ