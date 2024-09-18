静岡県川根本町の寸又峡温泉から人気観光スポットの「寸又峡夢のつり橋」に続く道で9月18日午前、複数の落石が発生し、観光客など33人が取り残されました。ヘリによる救助活動は、約3時間に及びました。 【写真を見る】「死ぬかと思った」ヘリコプターで33人の救助完了 人気観光スポット付近で複数の落石 一時観光客ら取り残される＝静岡・川根本町【続報】 ＜中井秀カメラマン＞ 「防災ヘリにより要救助者が引き上げられ